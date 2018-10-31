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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:14544

В Сумах поймали бешенную лису

Лиса залезла в частный гараж в центре города.

Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник «Службы 15-80» Валерий Марюхна.

- В воскресенье по ул. Данила Галицкого, 109 был сигнал от жителей, куда мы направляли сотрудников «Центра ухода за животными», - сообщил чиновник. – Была отловлена бешенная лиса. Она была доставлена в Госпродпотребслужбу.

Общество Бешенство

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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