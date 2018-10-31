В Сумах поймали бешенную лису

Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник «Службы 15-80» Валерий Марюхна.
- В воскресенье по ул. Данила Галицкого, 109 был сигнал от жителей, куда мы направляли сотрудников «Центра ухода за животными», - сообщил чиновник. – Была отловлена бешенная лиса. Она была доставлена в Госпродпотребслужбу.
На улице Тополянская нашли труп бездомной собаки, у которой обнаружен вирус бешенства....
Об этом в Фейсбуке сообщил сумской журналист Виталий Кохан, который отчитался о своих похождениях за грибами....
С начала этого года выявлено 10 случаев этого заболевания в Бурынском, Глуховском, Лебединском, Недригайловском, Ахтырском районах и г. Сумы, Шостка....
Труп животного был найден после обеда 18 января на клумбе Сумского государственного университета....
В Лебедине введены карантинные ограничения в связи с зафиксированным случаем бешенства....