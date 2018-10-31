В Сумах поймали бешенную лису Лиса залезла в частный гараж в центре города.

Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник «Службы 15-80» Валерий Марюхна.

- В воскресенье по ул. Данила Галицкого, 109 был сигнал от жителей, куда мы направляли сотрудников «Центра ухода за животными», - сообщил чиновник. – Была отловлена бешенная лиса. Она была доставлена в Госпродпотребслужбу.