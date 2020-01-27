Китайских студентов, вернувшихся на учебу в сумские вузы, отправят на карантин

По его словам, сейчас ректорам СНАУ и СумГПУ, СумГУ, где обучаются иностранные студенты из Китайской Народной Республики, уже направлены письма по организации противоэпидемических мероприятий для лиц, которые в течение зимних каникул посещали Китай, прежде всего г. Ухань, провинция Хубэй.
Речь идет об изолировании группы китайских студентов на период проведения медицинского наблюдения в течение 14 дней с момента их возвращения, а также принятия мер по отсрочке возврата в Сумы на обучение других лиц из Китайской Народной Республики до отдельного решения Кабинета Министров Украины.
Всего по оперативным данным в сумских вузах учится 270 студентов из Китайской Народной Республики.
На Сумщине определили две базовые больницы для детей и одну для взрослых на случай выявления больных коронавирусом китайского типа....
У зв’язку з загостренням епідемічної ситуації в Китаї, Міністерство закордонних справ і Міністерство охорони здоров’я рекомендують громадянам України утриматись від...