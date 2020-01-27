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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:12380

Китайских студентов, вернувшихся на учебу в сумские вузы, отправят на карантин

Об этом доложил временно исполняющей обязанности главы Сумской облгосадминистрации Ирине Купрейчик начальник областного управления здравоохранения Дмитрий Кравцов во время аппаратного совещания.

По его словам, сейчас ректорам СНАУ и СумГПУ, СумГУ, где обучаются иностранные студенты из Китайской Народной Республики, уже направлены письма по организации противоэпидемических мероприятий для лиц, которые в течение зимних каникул посещали Китай, прежде всего г. Ухань, провинция Хубэй.

Речь идет об изолировании группы китайских студентов на период проведения медицинского наблюдения в течение 14 дней с момента их возвращения, а также принятия мер по отсрочке возврата в Сумы на обучение других лиц из Китайской Народной Республики до отдельного решения Кабинета Министров Украины.

Всего по оперативным данным в сумских вузах учится 270 студентов из Китайской Народной Республики.

Общество Китайские студенты Коронавирус

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