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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:3871

Сумские теннисисты стали лучшими в третьем туре Суперлиги

7-9 февраля в Красилове прошел 3-й тур Суперлиги Украины по настольному теннису среди мужских команд.

Команда «СумДУ» победила в шести матчах из семи, набрав 13 очков. Кроме сумчан, такой же результат показала харьковская команда «Macuser». В личной встрече этих команд победу праздновал именно «СумДУ», поэтому наша команда занимает первую строчку в этом туре.

Напомним: после двух туров определилась четверка команд, которая разыграет призы в плей-офф, которая стартует уже в эти выходные. 15 февраля сумская «Теннисная академия» будет принимать полтавскую «ТТ ТЕАМ».

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