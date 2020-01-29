В Ахтырке на ходу загорелось авто Спасатели быстро ликвидировали возгорание автомобиля.

8 февраля в 14:24 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля Chevrolet Aveo по ул. Кириковской в г. Ахтырка. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, водитель транспортного средства обнаружил задымление в моторном отсеке во время движения транспортного средства. Остановив автомобиль, он самостоятельно приступил к тушению, используя имеющийся огнетушитель. Свидетели происшествия сообщили о происшествии пожарным.

Через 2 минуты после вызова, сотрудники ГСЧС прибыли на место происшествия. В этот момент огонь охватил моторный отсек. Существовала угроза распространения пламени на все транспортное средство. В 14:32 пожар удалось локализовать, в 14:50 - ликвидировать.

В результате пожара повреждены: двигатель, моторный отсек, капот, передний бампер, лобовое стекло, фары, лакокрасочное покрытие.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.