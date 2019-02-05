В Сумах работу «скорой» проверят правоохранители Вр.и.о. главы Сумской облгосадминистрации Ирина Купрейчик призвала правоохранительные органы приобщиться к проверке Сумского областного центра экстренной медицинской помощи.

Об этом она заявила во время аппаратного совещания.

Отдельное внимание будет уделено вопросам начисления заработных плат и премий работникам учреждения, в частности, руководителю Центра.

«Средняя заработная плата в медицинских учреждениях области - 6-7 тыс. грн, у врачей - 7-9 тыс. грн, у среднего медицинского персонала - 5-6 тыс. грн, младший персонал - 4-5 тыс. грн. А у главного врача Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Анатолия Александренко - почти 102 тыс. грн. И такую зарплату он получал с 2016 года, - сообщила Ирина Купрейчик. - Я прошу правоохранительные органы разобраться в этой ситуации».

По словам начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Дмитрия Кравцова, при проверке Центра областной комиссией, куда входили руководители структурных подразделений облгосадминистрации и депутаты областного совета, были выявлены многочисленные нарушения. В частности, то, что руководитель учреждения, имея доходы более 100 тыс. грн. в месяц, не отмечал в декларации о доходах сведения о существенном изменении финансового обеспечения. Главный врач не выполнил и ряд своих профессиональных обязанностей. Так, не зарегистрированы вовремя автомобили скорой помощи, которые центр получил еще осенью прошлого года.

«Беспокоит и то, что существует угроза неподписания договора Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф с Национальной службой здоровья Украины. Ведь перед руководством учреждения поставлена задача по регистрации этого заведения в течение пятницы-субботы. Но по состоянию на 13.00 в субботу этого сделано не было, - сообщил Дмитрий Кравцов. - На совещание со мной и Ириной Купрейчик Анатолий Александренко не явился, мотивируя это тем, что плохо себя чувствует. Нам сегодня необходимо делать все возможное, чтобы заведение заключил договор с Национальной службой здоровья, ведь от этого зависит финансирование Центра».