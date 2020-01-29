Полиция объявила подозрение конотопской наркодилерше Напомним, что осенью прошлого года конотопские полицейские совместно с сотрудниками местной прокуратуры и управления Службы безопасности Украины в Сумской области во время санкционированного обыска в домохозяйстве 27-летней конотопчанки изъяли большое количество амфетамина, ингредиентов и оборудования для его изготовления, а также инструкцию и рецепты для изготовления психотропных веществ.

Все изъятое сразу же был направлен на экспертизу, которая и подтвердила, что указанные вещества действительно являются наркотическими и психотропными. Вес их, по экспертной оценке, составляет около 181 г.

Как установили следователи в ходе досудебного расследования, молодая женщина заказывала ингредиенты для изготовления амфетамина через Интернет под видом бытовой химии, но потом сама в домашних условиях изготавливала наркотик. Часть его она оставляла для собственного потребления, а остальное сбывала жителям города. И хотя сама она не признает своей причастности к реализации «дурман-зелья», однако следователи собрали достаточно доказательств ее преступной деятельности.

Женщине уже объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ближайшее время дело будет передано в суд, который и поставит в ней окончательную «точку», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.