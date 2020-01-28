Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:33230

В Шостке полицейские оперативно раскрыли балконного вора

Хорошо зная, что соседа нет дома, 38-летний мужчина проник в его квартиру и похитил оттуда понравившиеся вещи.

О краже из квартиры в полицию сообщил 42-летний владелец. Он рассказал, что пока ездил к матери в село, неизвестный проник в его жилье и похитил два надувных матраса, фотоаппарат, машинку для стрижки волос и резиновые сапоги.

«В ходе опроса жителей многоквартирного дома и проведения поисковых мероприятий наши сотрудники заподозрили в совершенном соседа потерпевшего, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Мужчине 38 лет, ранее он был осужден за совершение имущественных преступлений. При осмотре его квартиры наши оперативники нашли и изъяли похищенные у заявителя вещи, которые сейчас уже вернули владельцу».

Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что в квартиру соседа на первом этаже проник через балкон. Похищенные вещи собирался продать.

По факту кражи в полиции открыли уголовное производство. Санкция ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

По тематике

06.02.2020 17:58

Жительница Шостки обобрала квартиру пьяного знакомого

Фактически напросившись к нетрезвому 55-летнему мужчине в гости, 40-летняя женщина дождалась, пока он уснет, и вынесла из его дома понравившиеся...

04.02.2020 16:43

В Сумах полицейские помешали «гастролерам» совершить квартирную кражу

В спальном микрорайоне двое мужчин пытались попасть в чужой дом, когда их задержали полицейские....

03.02.2020 16:39

Роменские полицейские вычислили вора, который обокрал квартиру, пока хозяева спали

Злоумышленник действовал так тихо и быстро, что владельцы жилья обнаружили кражу только, когда проснулись....

30.01.2020 08:33

Шосткинец украл телевизор у своего друга

Злоумышленник совершил преступление, будучи в гостях, и планировал перепродать похищенную технику....

28.01.2020 17:10

На Сумщине фейковые соцработница и медик обокрали пенсионеров

Полиция разыскивает злоумышленниц, которые обокрали супругов пенсионеров на 17 000 гривен....

view counter

Статьи

Обережно! Тонкий лід!
Вчера 15:23
«АгроВесна 2020» відкриває новий сільськогосподарський сезон України! ®
Вчера 13:35
«Загублені» у міській раді: чи знайдуться сили у депутатів завершити трирічну тяганину із запровадженням сортувального комплексу відходів у Сумах?
Вчера 09:01
Сколько стоит и что покрывает медицинская страховка ®
07.02.2020 13:40
Нові виборчі правила. Сумчани по-новому будуть обирати депутатів ®
05.02.2020 12:20
Ощадбанк відкриває доступ мікро- та малому бізнесу до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
05.02.2020 11:23
1100 світлин дореволюційного та соціалістичного реалізму. Погляд у минуле Сумщини
04.02.2020 16:07
Медреформа продолжается: вторая волна
04.02.2020 15:47
Як купувати безпечно в інтернеті
03.02.2020 16:49
Главные новости спорта Украины и мира ®
31.01.2020 13:59
Лунный посевной календарь огородника на 2020 год. Таблица
29.01.2020 15:32
Музею Чехова в Сумах - 60
29.01.2020 10:45
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.