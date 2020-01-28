В Шостке полицейские оперативно раскрыли балконного вора Хорошо зная, что соседа нет дома, 38-летний мужчина проник в его квартиру и похитил оттуда понравившиеся вещи.

О краже из квартиры в полицию сообщил 42-летний владелец. Он рассказал, что пока ездил к матери в село, неизвестный проник в его жилье и похитил два надувных матраса, фотоаппарат, машинку для стрижки волос и резиновые сапоги.

«В ходе опроса жителей многоквартирного дома и проведения поисковых мероприятий наши сотрудники заподозрили в совершенном соседа потерпевшего, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Мужчине 38 лет, ранее он был осужден за совершение имущественных преступлений. При осмотре его квартиры наши оперативники нашли и изъяли похищенные у заявителя вещи, которые сейчас уже вернули владельцу».

Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что в квартиру соседа на первом этаже проник через балкон. Похищенные вещи собирался продать.

По факту кражи в полиции открыли уголовное производство. Санкция ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.