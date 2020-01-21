На Сумщину идет штормовой циклон

11 февраля по Сумской области и г. Сумы ожидаются: значительный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, порывы южного ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), сообщает Сумской областной гидрометцентр.
Снег, местами метель и понижение температуры ожидается в Сумской области ближайшие дни, сообщает Сумской областной гидрометцентр сообщает....
30-31 января в связи с выходом активного циклона по Сумской области и г. Сумы ожидаются сложные погодные условия, сообщает Сумской...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
29 января из-за циклона на Сумщине ожидается изменение погодных условий....
22 января атмосферные фронты циклона принесут в Сумскую обалсть осадки в виде дождя и мокрого снега....