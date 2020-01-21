На Сумщину идет штормовой циклон Штормовой циклон Sabine, который последние дни свирепствовал над Европой, приведет к усложнению погодных условий на большей территории Украины и в Сумской области.

11 февраля по Сумской области и г. Сумы ожидаются: значительный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, порывы южного ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), сообщает Сумской областной гидрометцентр.