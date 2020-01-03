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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской вуз в топ-1000 университетов мира

В рейтинг лучших вузов мира попали и украинские университеты.

ТОП-1000 лучших университетов мира опубликовал авторитетный портал QS World University Rankings. В список вошли 6 украинских вузов.

Самым авторитетным украинским университетом уже много лет остается Харьковский университет Каразина. В топ попали два киевских вуза, два харьковских, один львовский и один сумской.

Какие места заняли украинские вузы:

Харьковский университет им. Каразина — 491;

Киевский университет им. Шевченко — 541-550;

Харьковский политех — 651-700;

Киевский политех им. Сикорского — 701-750;

Сумской государственный университет — 701-750;

Львовская политехника — 751-800.

По сравнению с прошлогодним рейтингом, свои позиции смогли улучшить только Харьковская политехника и Сумской госуниверситет. Зато остальные университеты потеряли места — Харьковский университет, Киевский университет им. Шевченко и Киевский политех. Неизменным остался рейтинг Львовской политехники.

Рейтинг суммарно состоит из двух показателей: «академическая репутация» и «репутация работодателя». Первый показатель получен в результате опроса ученых со всего мира, а второй — работодателей.

Общество Образование СумГУ

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