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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:11453

В Сумской ОГА хотят больше денег на ремонт дорог

Средств, выделенных Правительством на ремонт дорог Сумщины, крайне недостаточно.

Об этом жаловались на аппаратном совещании в Сумской облгосадминистрации руководители профильных структурных подразделений и ведомств.

По информации начальника управления инфраструктуры Владимира Дудченко, на 2020 год объем субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах Сумской области составляет 866,7 млн гривен.

По результатам селекторного совещания от 21.01.2020 под председательством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, решено направить до 80% средств субвенции на выполнение ремонтно-строительных работ, до 20% - на эксплуатационное содержание, а также осуществление ремонтно-строительных работ на участках автомобильных дорог протяженностью от 5 километров, отказавшись от практики ремонта небольших отдельных участков.

Владимир Дудченко отмечает, что указанный распределение не обеспечит положительной динамики улучшения качества автомобильных дорог общего пользования. Учитывая то, что за последние 30 лет средства на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения фактически не выделялись, на сегодня их эксплуатационное состояние можно охарактеризовать как аварийное на 95% их общей протяженности.

Исходя из стоимости проведения текущего среднего ремонта одного километра автомобильной дороги ориентировочно в сумме 8 млн гривен, из 18 районов, с учетом минимальной протяженности объекта ремонта от 5 километров, ремонтные работы будут выполняться только в 11 районах. На сегодня управлением облгосадминистрации определено 23 объекта, где аварийные участки дороги размерами менее 5 километров, которые, по мнению правительства, не требуют ремонта, но состояние их крайне неудовлетворительное.

«Мы подготовили соответствующее обращение к правительству, потому что в первую очередь необходимо обеспечить приведение всей сети автомобильных дорог местного значения до минимально допустимых показателей безопасности дорожного движения с учетом потребностей специализированных служб и школьных автобусов. А это невозможно реализовать без достаточного объема средств на эксплуатационное содержание», - отметил начальник управления инфраструктуры.

Руководитель Службы автомобильных дорог в Сумской области Иван Романюк также присоединился к обсуждению этой проблемы. Он говорил о том, что аварийным ремонтом на сегодня можно упорядочить гораздо больше участков дорог и обеспечить безопасное движение, а затем при наличии достаточного финансирования уже делать капитальный ремонт.

Оба руководителя обратились к временно исполняющей обязанности главы облгосадминистрации Ирины Купрейчик с просьбой высказать Премьер-министру Украины Алексея Гончарука беспокойство специалистов по ремонту и содержанию дорог Сумщины ситуацией, сложившейся в связи с сокращением финансирования и необходимостью осуществления ремонта на участках дорог, где ситуация очень плохая.

Напомним: на ремонт дорог государственного значения в Сумщине Кабмин выделил всего 271 млн грн (0,8% из Дорожного фонда на всю Украину), почти в три раза меньше, чем в 2019 году.

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