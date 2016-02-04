Экс-начальника сумской милиции судят пятый год Сегодня, 10 февраля, в Ковпаковском райсуде Сум продолжили рассмотрение дела в отношении бывшего начальника Сумской милиции и Конотопской полиции Сергея Лукьяненко.

Во время заседания исследовали доказательства. В частности, пересмотрели видео с места добычи песка за декабрь 2014 года, опубликованного в Ютубе. Автором видео отмечается общественная организация «Майдан». Техники для добычи песка на видео нет, автор показывает разрытый карьер неподалеку железной дороги. Кроме этого, отмечает, что неоднократно обращался в милицию по этому поводу, но никакого ответа не получил. На следующем судебном заседании планируют допрашивать свидетелей, пишет sumy.today.

Напомним: этот суд над Лукьяненко длится с начала 2016 года. Прокуратура обвиняет экс-руководителя правоохранительного органа в злоупотреблении служебным положением, сокрытии преступления, организации служебного подлога и вмешательстве в деятельность подчиненных.

Речь идет о сокрытии разбойного нападения на магазин для неухудшения статистики и нереагировании на сообщения о незаконной добыче песка.

В апреле 2017 года его признавали виновным в одном из инкриминируемых эпизодов, а именно во вмешательстве в деятельность подчиненных, и назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы. Однако этот приговор не вступил в законную силу, поскольку апелляция его отменила и направила дело на новое рассмотрение, которое длится до сих пор.

Сам Сергей Лукьяненко своей вины в инкриминируемых ему правонарушениях не признает.