Экс-начальника сумской милиции судят пятый год

Во время заседания исследовали доказательства. В частности, пересмотрели видео с места добычи песка за декабрь 2014 года, опубликованного в Ютубе. Автором видео отмечается общественная организация «Майдан». Техники для добычи песка на видео нет, автор показывает разрытый карьер неподалеку железной дороги. Кроме этого, отмечает, что неоднократно обращался в милицию по этому поводу, но никакого ответа не получил. На следующем судебном заседании планируют допрашивать свидетелей, пишет sumy.today.
Напомним: этот суд над Лукьяненко длится с начала 2016 года. Прокуратура обвиняет экс-руководителя правоохранительного органа в злоупотреблении служебным положением, сокрытии преступления, организации служебного подлога и вмешательстве в деятельность подчиненных.
Речь идет о сокрытии разбойного нападения на магазин для неухудшения статистики и нереагировании на сообщения о незаконной добыче песка.
В апреле 2017 года его признавали виновным в одном из инкриминируемых эпизодов, а именно во вмешательстве в деятельность подчиненных, и назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы. Однако этот приговор не вступил в законную силу, поскольку апелляция его отменила и направила дело на новое рассмотрение, которое длится до сих пор.
Сам Сергей Лукьяненко своей вины в инкриминируемых ему правонарушениях не признает.
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