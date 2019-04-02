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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:59490

Лиса, которую поймали в центре Сум, не была больна бешенством

По словам начальника управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы в Сумской области Виктора Науменко, пойманная лиса не была больна бешенством.

Согласно лабораторным исследованиям, результат отрицательный.

Дикое животное поймали 10 февраля в центре Сум, на ул. Данила Галицкого. Она забежала в частный гараж. Об этом сообщил начальник «Службы 15-80» Валерий Марюхна во время аппаратного совещания в мэрии, пишет UA:СУМИ.

Общество Бешенство Лиса

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