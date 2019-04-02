Лиса, которую поймали в центре Сум, не была больна бешенством

Согласно лабораторным исследованиям, результат отрицательный.
Дикое животное поймали 10 февраля в центре Сум, на ул. Данила Галицкого. Она забежала в частный гараж. Об этом сообщил начальник «Службы 15-80» Валерий Марюхна во время аппаратного совещания в мэрии, пишет UA:СУМИ.
Лиса залезла в частный гараж в центре города....
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