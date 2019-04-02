Лиса, которую поймали в центре Сум, не была больна бешенством По словам начальника управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы в Сумской области Виктора Науменко, пойманная лиса не была больна бешенством.

Согласно лабораторным исследованиям, результат отрицательный. Дикое животное поймали 10 февраля в центре Сум, на ул. Данила Галицкого. Она забежала в частный гараж. Об этом сообщил начальник «Службы 15-80» Валерий Марюхна во время аппаратного совещания в мэрии, пишет UA:СУМИ.