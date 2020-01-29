В Сумах на пешеходном переходе сбили двух 17-летних

Около 17.00 52-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat, при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, допустил наезд на 17-летних парня и девушку, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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