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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание бани

8 февраля в 14:58, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании бани по ул. Киевская в пгт Воронеж Шосткинского района.

О пожаре сообщил владелец, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия были направлены дежурные караулы 4-й Государственной пожарно-спасательной части и 30-го пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю сооружения на площади до 2 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные здания и две рядом расположенные хозяйственные постройки.

В 15:22 возгорание локализовали, а в 15:33 - потратив на тушение более 2 тонн воды, полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Воронеж Пожар Шосткинский район

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