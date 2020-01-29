Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:17292

В Сумах за убийство отчима дали 9 лет за решеткой

Прокуратура отстояла справедливое наказание для сумчанина, унесшего жизнь бывшего отчима.

Сумская местная прокуратура отстояла в судах различных инстанций наказание в виде 9 лет лишения свободы для 38-летнего сумчанина, который лишил жизни бывшего отчима.

Напоминаем, что событие произошло 15 декабря 2017 года около 17.00 в г. Сумы. В одной части частного дома проживал потерпевший, а в другой - сын бывшей жены. Мужчины между собой частенько конфликтовали. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, младший взял нож и пошел к старшему выяснять отношения. Разговор был недолгим. Младший без лишних слов дважды ударил ножом в грудную клетку своего бывшего отчима. 56-летний потерпевший скончался на месте.

«В суде обвиняемый пояснил, что не собирался убивать бывшего отчима. Пришел к нему, чтобы успокоить, потому что тот начал палкой стучать в стену кричать. Старший напал на него и он, защищаясь, ударил его ножом. Однако собранные в ходе следствия доказательства опровергают показания обвиняемого, в частности потерпевший имел инвалидность 2 группы и даже не мог передвигаться без помощи, поэтому не представлял угрозу для обвиняемого», - рассказал прокурор Сумской местной прокуратуры Борис Рекуненко.

Суд первой инстанции согласился с доводами прокурора, мужчину признал виновным в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 УК Украины и 14 декабря 2018 года приговорил к 9 годам лишения свободы.

Несмотря на попытки обвиняемого и его защитника доказать в судах апелляционной и кассационной инстанций версию о превышении пределов необходимой обороны, приговор суда остается без изменений, следующие 9 лет мужчина проведет за решеткой, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Приговор суда Убийство

По тематике

Сегодня 09:43

На Сумщине дали 7 лет за убийство по неосторожности

К 7 годам лишения свободы осужден конотопчанин за убийство своего знакомого по неосторожности....

07.02.2020 15:05

На Сумщине дали пожизненное за убийство

Прокуратура добилась пожизненного лишения свободы для рецидивиста, который за гостеприимство женщине отплатил убийством....

06.02.2020 16:29

На Сумщине посадили двух серийных мошенников

Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение по двум 29-летних жителям г. Конотоп, которые по известной схеме обманывали доверчивых граждан....

В Сумах газовому подрывателю дали 3 года
05.02.2020 09:21

В Сумах газовому подрывателю дали 3 года

К 3 годам лишения свободы осужден мужчина, который поджег газовоздушную смесь в собственной квартире....

04.02.2020 11:47

По подозрению в убийстве собственного отца задержан житель Лебедина

Лебединским отделом Роменской местной прокуратуры сообщено о подозрении 44-летнему мужчине, который лишил жизни собственного отца....

view counter

Статьи

Обережно! Тонкий лід!
Сегодня 15:23
«АгроВесна 2020» відкриває новий сільськогосподарський сезон України! ®
Сегодня 13:35
«Загублені» у міській раді: чи знайдуться сили у депутатів завершити трирічну тяганину із запровадженням сортувального комплексу відходів у Сумах?
Сегодня 09:01
Сколько стоит и что покрывает медицинская страховка ®
07.02.2020 13:40
Нові виборчі правила. Сумчани по-новому будуть обирати депутатів ®
05.02.2020 12:20
Ощадбанк відкриває доступ мікро- та малому бізнесу до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
05.02.2020 11:23
1100 світлин дореволюційного та соціалістичного реалізму. Погляд у минуле Сумщини
04.02.2020 16:07
Медреформа продолжается: вторая волна
04.02.2020 15:47
Як купувати безпечно в інтернеті
03.02.2020 16:49
Главные новости спорта Украины и мира ®
31.01.2020 13:59
Лунный посевной календарь огородника на 2020 год. Таблица
29.01.2020 15:32
Музею Чехова в Сумах - 60
29.01.2020 10:45
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.