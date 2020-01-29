В Сумах за убийство отчима дали 9 лет за решеткой Прокуратура отстояла справедливое наказание для сумчанина, унесшего жизнь бывшего отчима.

Сумская местная прокуратура отстояла в судах различных инстанций наказание в виде 9 лет лишения свободы для 38-летнего сумчанина, который лишил жизни бывшего отчима.

Напоминаем, что событие произошло 15 декабря 2017 года около 17.00 в г. Сумы. В одной части частного дома проживал потерпевший, а в другой - сын бывшей жены. Мужчины между собой частенько конфликтовали. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, младший взял нож и пошел к старшему выяснять отношения. Разговор был недолгим. Младший без лишних слов дважды ударил ножом в грудную клетку своего бывшего отчима. 56-летний потерпевший скончался на месте.

«В суде обвиняемый пояснил, что не собирался убивать бывшего отчима. Пришел к нему, чтобы успокоить, потому что тот начал палкой стучать в стену кричать. Старший напал на него и он, защищаясь, ударил его ножом. Однако собранные в ходе следствия доказательства опровергают показания обвиняемого, в частности потерпевший имел инвалидность 2 группы и даже не мог передвигаться без помощи, поэтому не представлял угрозу для обвиняемого», - рассказал прокурор Сумской местной прокуратуры Борис Рекуненко.

Суд первой инстанции согласился с доводами прокурора, мужчину признал виновным в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 УК Украины и 14 декабря 2018 года приговорил к 9 годам лишения свободы.

Несмотря на попытки обвиняемого и его защитника доказать в судах апелляционной и кассационной инстанций версию о превышении пределов необходимой обороны, приговор суда остается без изменений, следующие 9 лет мужчина проведет за решеткой, сообщает пресс-служба прокуратуры области.