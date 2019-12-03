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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:51227

В Сумах госэкоинспекция подтвердила факт загрязнения Псла

5 февраля в Государственную экологическую инспекцию в Сумской области поступила информация о вероятном загрязнения р. Псел в Старом Селе Сумского района.

На место событий оперативно выехали специалисты отдела инструментально-лабораторного контроля и отобрали пробу воды из реки в районе старосельского моста.

Сегодня, 10 февраля, завершено полное исследование показателей состава и свойств поверхностных вод в отобранной пробе. По результатам гидрохимического анализа были выявлены отклонения от установленных предельно допустимых концентраций для водоемов рыбохозяйственного использования по некоторым показателям.

В частности, в пробе зафиксировано высокой концентрации нитритов - в 5,35 раз выше допустимой нормы. Уровень биологического потребления кислорода, (БПК5 - количество кислорода, расходуется на окисление органических веществ) - вдвое превышает норму.

Такие показатели могут свидетельствовать о попадании недостаточно очищенных сточных вод в р. Псел, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Госэкоинспекция Загрязнение воды Псел

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