На Сумщине в ДТП пострадали трое Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в котором получили травмы водитель и двое пассажиров.

Авария произошла на Лебединщине, на автодороге между селами Михайловка и Подопригоры. Водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Мерседес Спринтер» под управлением 25-летнего водителя. Предварительно, причиной аварии могли стать сложные погодные условия.

В результате аварии 37-летний водитель ВАЗа и две его пассажирки, женщины в возрасте 43-х и 73-х лет, доставлены в больницу. Водитель мини-автобуса не пострадал. Оба водителя были трезвы.

Сейчас сотрудники полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.