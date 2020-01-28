Китайских студентов Сумах будут учить дистанционно Так рекомендовало Министерство образования и науки из-за ситуации с коронавирусом.

В Сумах учатся 270 студентов из Китая, а именно в Сумском национальном аграрном университете и Сумском государственном педагогическом, пишет UA:СУМИ.

«Из КНР у нас 179 студентов. Часть из них - 62 человека - выехали к себе на родину во время каникул. У нас возник вопрос: что делать с этими студентами. Появился письмо МОН, что этих студентов можно перевести на дистанционную форму обучения. Мы это и сделали», - рассказал проректор по научно-педагогической и учебной работе СНАУ Валерий Жмайлов.

На вопрос, как учат студентов из Китая в Сумском педагогическом университете, журналистам не ответили. Там в течение дня не смогли определиться с ответственным за это человеком.

Начальник областного управления здравоохранения Дмитрий Кравцов на аппаратном совещании в Сумской областной администрации сообщил, что в обоих заведениях учится 270 студентов из Китая.

«По официальным данным, предоставленным главным врачом городской клинической больницы, пока под наблюдением находятся 2 студентки из СНАУ, вернувшихся из КНР. Они изолированы и не посещают занятий. Признаков заболевания нет. По информации, предоставленной ректором СумГПУ на каникулы в КНР выехали 22 студента, которые до 1 марта возвращаться не будут», - рассказал начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Дмитрий Кравцов.

Напомним: по данным МОЗ, по состоянию на 10 февраля, в мире зарегистрировано 40 536 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них 910 человек умерли. На территории Украины случаев заболеваний, вызванных коронавируса, не зафиксировано.

Двое украинцев, находившихся на борту круизного корабля «Diamond Princes» в Японии, заболели от коронавируса.