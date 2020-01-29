В Конотопе погиб 17-летний мотоциклист Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб несовершеннолетний мотоциклист.

Происшествие произошло сегодня, 10 февраля, около 14:30, в Конотопе, на перекрестке улиц Завгородней и Сельбудовской. Следственно-оперативная группа установила, что 17-летний житель района, будучи за рулем мотоцикла Bajaj Boxer, допустил столкновение с электроопорой.

От полученных телесных повреждений молодой человек скончался на месте происшествия. Правоохранители выяснили, что прав на управление транспортным средством у него не было, а мотоцикл ему для ремонта доверил знакомый.

Полицейские не исключают, что вероятной причиной трагедии могло стать превышение скорости водителем и отсутствие у него соответствующих навыков управления.

По данному факту ДТП конотопскими следователями уже открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), назначен ряд экспертиз для установления причин и деталей аварии. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.