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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумський дослідник історії презентував книгу про українство

У Центральній міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка відбулась презентація нової книги Івана МОЗГОВОГО «Роси, або Переддень України», що збіглась у часі з Днем народження автора

Доктор філософських наук, професор Іван Мозговий зауважив, що книга побудована на широкому спектрі історичних документів, археологічних даних, критичному аналізі міфів. Разом із тим вона написана доступною мовою, аби охопити широке коло читачів. Автор називає книгу спробою інакше подивитись на історію України, зламати стереотипи, що склалися в часи царської Росії, Радянського Союзу, коли Україна розглядалась як щось другорядне.

«Це інша концепція нашої історії, ніж ми звикли її сприймати. Подається історія українського етносу за останні 7 тис. років: два тисячоліття нашої ери і п’ять тисячоліть до нашої ери, від початку трипільської культури, яка фактично започатковує постійне буття нашого етносу на території нинішньої України. У книзі оповідається про українців як народ унікальний, самодостатній, який фактично єдиний, окрім, мабуть, поляків має право називати себе слов’янами», – зазначив Іван Мозговий.

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