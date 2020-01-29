Сумчанам розкажуть про управління особистими фінансами Книгарня «Є» запрошує на лекцію Ірини Д’яконової «Управління особистими фінансами: 5 головних правил на шляху до фінансового добробуту», що відбудеться 25 лютого. Початок – о 18:00.

Чи справді гроші люблять лік? Чому вміння розпоряджатися фінансами важливе не лише для бізнесмена, а й для пересічної людини? Як ефективно управляти особистими доходами і видатками? Які прості правила допоможуть досягти фінансового добробуту? Про це та інше розповість Ірина Д’яконова. Ирина Дьяконова – директор Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор, громадський діяч. Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44. Вхід вільний.