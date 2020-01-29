Сумчанам розкажуть про управління особистими фінансами

Чи справді гроші люблять лік? Чому вміння розпоряджатися фінансами важливе не лише для бізнесмена, а й для пересічної людини? Як ефективно управляти особистими доходами і видатками? Які прості правила допоможуть досягти фінансового добробуту? Про це та інше розповість Ірина Д’яконова.
Ирина Дьяконова – директор Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор, громадський діяч.
Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.
Вхід вільний.
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