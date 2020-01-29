К «минированию» сумских судов причастна адвокат? Сегодня, 10 февраля, правоохранители Сумщины проводят обыски у сумской адвокатессы в рамках уголовного производства по фактам ложных сообщений о минировании судов в Сумах.

В полиции и прокуратуре официальных комментариев по этому поводу пока не дают, сообщает Sumy.Today. Из собственных источников известно, что следственные действия проводят относительно адвокатессы, чьи родственники работают в правоохранительных структурах.

Напомним: за последние несколько месяцев в Сумах десятки раз была парализована работа Заречного, Ковпаковского и апелляционного судов из-за сообщения о якобы их заминировании. Кроме того, несколько раз сообщали о «минировании» Центра предоставления административных услуг.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области, только в феврале этого года на линию 102 поступило 4 сообщения о минировании сумского суда без уточнения, какого именно, в результате чего стражи порядка вынуждены были проверять все суды в городе.