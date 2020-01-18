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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские студенты завоевали награды на чемпионате Украины по лыжным гонкам

С 6 по 10 февраля в с. Яворов Львовской области прошел чемпионат Украины по лыжным гонкам среди юниоров, юниорок и молодежи (U-23).

Студенты СумГУ уже традиционно собрали большое количество наград.

В спринтерских гонках на 1,6км (в разных возрастных категориях) победу праздновали Юлия Кроль и Дарья Рублева. «Серебро» в этой же гонке завоевала Дарья Ковалева. В гонке свободным стилем на 10 км золотые награды завоевали Юлия Кроль и Дарья Ковалева, а Дарья Рублева пришла к финишу третьей. Еще по одному «золоту» получили Юлия Кроль и Дарья Ковалева в гонке классическим стилем на 5 км. Единственную награду в личном зачете мужчин получил Ян Коструба на дистанции 10 км классическим стилем.

В последний день соревнований прошли эстафетные гонки 4х3,3км у женщин и 4х5км у мужчин. Дарья Рублевая в составе команды Сумской области «1 Б» завоевала «золото». На этой же дистанции Дарья Ковалева была второй в составе команды Сумской области «1 А». Также вторым завершил эстафету Михаил Назаров в составе команды Сумской области.

Спорт Лыжные гонки

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