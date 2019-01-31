Сумчан просят убрать машины с обочин: дорожники будут чистить снег

С полуночи на уборке было задействовано 42 единицы техники.
С 10:00 коммунальное предприятие планирует вывести на автодороги и тротуары максимальное количество снегоуборочной техники. Автовладельцев призывают не оставлять транспорт на обочинах, ведь это усложнит уборку.
В связи с погодными условиями, в 22:00 на улицы и тротуары Сум выедет максимальное количество снегоуборочной техники....
Несмотря на обильный снегопад, сумские дорожники, похоже, ждут, что снег сам растает....
Работники КП «Дорремстрой» со вчерашнего дня обеспечивают расчистку автодорог от снега, пишет сайт Сумской мэрии....
Только 65 улиц частного сектора собираются убирать от снега следующей зимой....
Департамент инфраструктуры города постоянно осуществляет мониторинг работы обслуживающих организаций и коммунальных предприятий города по ликвидации последствий непогоды (снега и гололеда),...