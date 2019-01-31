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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчан просят убрать машины с обочин: дорожники будут чистить снег

КП «Дорремстрой» работает над расчисткой дорог города от снега.

С полуночи на уборке было задействовано 42 единицы техники.

С 10:00 коммунальное предприятие планирует вывести на автодороги и тротуары максимальное количество снегоуборочной техники. Автовладельцев призывают не оставлять транспорт на обочинах, ведь это усложнит уборку.

Общество Уборка снега

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