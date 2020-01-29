Подозреваемой в «минировании» судов и ЦПАУ адвокату из Сум вручили подозрение После вчерашних обысков у одной из адвокатов, женщине вручено подозрение, как вероятной «минерше» админзданий, среди которых суды Сум и ЦПАУ.

Адвокат со вчерашнего дня находится в изоляторе временного содержания. Ее делом занимаются сотрудники СБУ. Также известно, что муж адвоката работает в правоохранительных структурах, но, по его словам, ничего не знал о противоправных действиях жены, пишет 0542.ua.

По данным собственных источников 0542.ua, речь идет об Оксененко Вафе Гамзатовне.

Напомним, что в последнее время только Заречный суд «минировали» более 20 раз, кроме него также срывали работу Хозяйственного, Ковпаковского, Апелляционного судов и здания ЦПАУ.