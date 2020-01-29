В Шостке до конца недели продолжили карантин

Снова обсуждался вопрос заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Согласно мониторингу управления образования, заболеваемость школьников несколько уменьшилась. Правда, теперь начали болеть учителя…
Как сообщила заведующая Шосткинским горрайотделом Сумского областного лабораторного центра МОЗ Украины Ирина Хамицевич, заболеваемость ОРВИ снизилась и она ниже порогового уровня. Если в пятницу, 31 января, было зарегистрировано 93 случая. Спустя неделю, 7 февраля, – 92 случая.
«Нет тенденции к повышению заболеваемости», – констатировала Ирина Хамицевич.
По итогам обсуждения на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям было принято решение продоложить карантин до пятницы, 14 февраля, включительно. Занятия в шосткинских школах возобновляются в понедельник, 17 февраля, пишет Шостка.инфо.
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