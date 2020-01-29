40 населенных пунктов на Сумщине остались без света из-за непогоды

Из-за шквального ветра и налипания мокрого снега сработала система защиты электропередач, сообщает пресс-служба ГСЧС.
По прогнозам областного Гидрометцентра, на территории Сумщины будет наблюдаться ухудшение погодных условий 7 февраля....
По прогнозам областного Гидрометцентра, на территории Сумщины в течение 5 и 6 февраля ожидаются порывы восточного ветра местами до 15-20...
Специалисты ПАО «Сумыоблэнерго» восстановили распределение электроэнергии в 194 населенных пунктах....
В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) по состоянию на утро пятницы обесточены 602 населенных пункта в двух...
По всей территории Сумской области работает 101 оперативно-выездная бригада ПАО «Сумыоблэнерго», но непогода добавляет энергетикам работы....