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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:2487

Сумские пограничники обнаружили у россиянина старинные монеты

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники предотвратили вывоз в РФ старинных монет.

Сегодня в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу в Россию старинных монет ХIX - ХХ веков.

Коллекцию в количестве 9 старинных монет пограничный наряд обнаружил среди других вещей пассажира легкового автомобиля марки «Ford» российской регистрации.

Сейчас обнаруженные монеты, которые вероятно представляют историческую и культурную ценность, изъяты. Продолжается экспертиза.

Право Монеты Пограничники

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