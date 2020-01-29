Сумские пограничники обнаружили у россиянина старинные монеты В пункте пропуска «Бачевск» пограничники предотвратили вывоз в РФ старинных монет.

Сегодня в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу в Россию старинных монет ХIX - ХХ веков.

Коллекцию в количестве 9 старинных монет пограничный наряд обнаружил среди других вещей пассажира легкового автомобиля марки «Ford» российской регистрации.

Сейчас обнаруженные монеты, которые вероятно представляют историческую и культурную ценность, изъяты. Продолжается экспертиза.