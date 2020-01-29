Сумские пограничники обнаружили у россиянина старинные монеты

Сегодня в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу в Россию старинных монет ХIX - ХХ веков.
Коллекцию в количестве 9 старинных монет пограничный наряд обнаружил среди других вещей пассажира легкового автомобиля марки «Ford» российской регистрации.
Сейчас обнаруженные монеты, которые вероятно представляют историческую и культурную ценность, изъяты. Продолжается экспертиза.
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