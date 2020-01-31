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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:01735

На Сумщине спасатели дважды ликвидировали возгорание сухой растительности

В течение прошлых суток спасатели дважды привлекались к ликвидации пожаров в природных экосистемах на территории Сумской области.

Первый вызов поступил 10 февраля в 18:14. Звонили жители села Успенка Бурынского района. Граждане самостоятельно тушили возгорание камыша и сухой растительности на ул. Садовая. Огонь охватил площадь 2 га, существовала угроза распространения пламени на жилой сектор. Поняв, что людям не под силу справиться с пожаром, они обратились за помощью к спасателям. Отделение дежурного караула 23-й государственной пожарно-спасательной части локализовало возгорание в 19:50 и спасти 2 жилых дома, 2 хозяйственные постройки. Полностью ликвидирован пожар был в 21:50.

В этот же день, в 19:36 спасатели получили сообщение, что вблизи с. Спадщина Путивльского района горят остатки сухой растительности на площади 1,8 га. Возникла угроза переброски пламени на лесной массив. Преодолев расстояние в 16 км, из районного центра прибыло отделение дежурного караула 15-й государственной пожарно-спасательной части. Использовав на тушение 7 т воды, в 21:25 пожар был локализован, в 21:46 - ликвидирован.

Причина возникновения пожаров устанавливается, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

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