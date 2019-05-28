Вычислить виновного в жестоком избиении на Сумщине помогли… мандариновые корки

Вызванные медики скорой доставили пострадавшего в больницу. Полицейские в составе следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и начали комплекс первоочередных следственных действий. В ходе которых обратили внимание на мандариновые шкурки, которые, очевидно, выпали из кармана вероятных злоумышленников.
Поскольку происшествие случилось вблизи торговых заведений, полицейские обратились за помощью к администрации магазинов. Просматривая записи камер видеонаблюдения, они увидели, как один из посетителей покупает мандарины. Установив его личность, полицейские опросили его. Он рассказал: накануне вечером у него возник конфликт со знакомым. Сначала они спорили, а потом в ход пошли кулаки. В результаты выяснения отношений его оппонент остался на земле без сознания, а сам он вернулся домой.
Медики диагностировали у 34-летнего пострадавшего серьезные травмы головы, поэтому сейчас он находится в больнице.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).
В том случае, если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит наказание - до 8 лет лишения свободы.
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