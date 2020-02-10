В Сумах снесли очередную остановку В Сумах продолжается демонтаж незаконных временных сооружений.

Комиссия по вопросам демонтажа незаконно установленных / размещенных элементов благоустройства, временных (металлических) гаражей, временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, бытового, социально-культурного или иного назначения убрала незаконно установленную временное сооружение.

Соответствующие работы провели в пятницу, 7 февраля, на ул. Харьковская и ул. Героев Крут, возле дома № 36 (остановка общественного транспорта).

КП «Горсвет» провело отключения ВС от электросети. Управления патрульной полиции в городе Сумы обеспечило общественный порядок при выполнении работ. ООО «СНД-АВТОТРАНС» демонтировала и вывезла временное сооружение.

Установить владельца демонтированного не удалось, поэтому объекты будут храниться на территории КП «Центр ухода за животными», сообщает сайт мэрии.

Когда будет остановка вместо снесенной, не сообщается.