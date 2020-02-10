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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:21244

В Сумах снесли очередную остановку

В Сумах продолжается демонтаж незаконных временных сооружений.

Комиссия по вопросам демонтажа незаконно установленных / размещенных элементов благоустройства, временных (металлических) гаражей, временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, бытового, социально-культурного или иного назначения убрала незаконно установленную временное сооружение.

Соответствующие работы провели в пятницу, 7 февраля, на ул. Харьковская и ул. Героев Крут, возле дома № 36 (остановка общественного транспорта).

КП «Горсвет» провело отключения ВС от электросети. Управления патрульной полиции в городе Сумы обеспечило общественный порядок при выполнении работ. ООО «СНД-АВТОТРАНС» демонтировала и вывезла временное сооружение.

Установить владельца демонтированного не удалось, поэтому объекты будут храниться на территории КП «Центр ухода за животными», сообщает сайт мэрии.

Когда будет остановка вместо снесенной, не сообщается.

Общество Демонтаж МАФов Демонтаж остановки

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