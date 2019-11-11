Сумской исполком решил не сносить декоративную скульптуру Ярославу Мудрому

Первая – о рассмотрении петиции о демонтаже памятника, вторая – о защите памятника.
Первую представлял автор петиции, бывший главный архитектор Сум Сергей Винтоняк, который практически повторил свою петицию, а кроме того, добавил, что не понимает, как можно нарушить все мыслимые законы при установке памятника князю, который был законником и сделал первый свод законов Киевской Руси. Также он не понимает, как можно ставить декоративную скульптуру Ярославу Мудрому.
В итоге за снос не проголосовал никто, все воздержались, вторая редакция – не поддерживать петицию – поддержали всего пятеро, остальные воздержались.
Вторая петиция – о защите памятника, которую подписали практически все чиновники горсовета, также не была поддержана. Всего 5 голосов за – те же, кто не поддержал петицию С.Винтоняка.
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