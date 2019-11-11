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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:19395

Сумской исполком решил не сносить декоративную скульптуру Ярославу Мудрому

Сегодня, 11 февраля, на заседании исполкома Сумского горсовета рассматривали две петиции, которые касались бывшего памятника Ярославу Мудрому, который уже три недели, как стал декоративной скульптурой.

Первая – о рассмотрении петиции о демонтаже памятника, вторая – о защите памятника.

Первую представлял автор петиции, бывший главный архитектор Сум Сергей Винтоняк, который практически повторил свою петицию, а кроме того, добавил, что не понимает, как можно нарушить все мыслимые законы при установке памятника князю, который был законником и сделал первый свод законов Киевской Руси. Также он не понимает, как можно ставить декоративную скульптуру Ярославу Мудрому.

В итоге за снос не проголосовал никто, все воздержались, вторая редакция – не поддерживать петицию – поддержали всего пятеро, остальные воздержались.

Вторая петиция – о защите памятника, которую подписали практически все чиновники горсовета, также не была поддержана. Всего 5 голосов за – те же, кто не поддержал петицию С.Винтоняка.

Общество Памятник Ярославу Мудрому

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