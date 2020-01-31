Сумские футзалисты узнали соперника в 1/4 финала Кубка Украины Сегодня, 11 февраля, в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футзалу.

В следующем раунде «Food Centre-СумДУ» сыграет со столичным «ХИТом». Первый матч сумчане проведут в Киеве 22 февраля. Ответный матч - 7 марта. Другие пары 1/4 финала: «Ураган» - «Энергия» «Skidka» - «Продэксим» «ДЕ Трейдинг» - «Яско»