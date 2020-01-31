Сумские футзалисты узнали соперника в 1/4 финала Кубка Украины

В следующем раунде «Food Centre-СумДУ» сыграет со столичным «ХИТом». Первый матч сумчане проведут в Киеве 22 февраля. Ответный матч - 7 марта.
Другие пары 1/4 финала:
«Ураган» - «Энергия»
«Skidka» - «Продэксим»
«ДЕ Трейдинг» - «Яско»
9 февраля в Сумах прошел матч 5-го тура чемпионата Украины по футзалу среди команд второй лиги по футзалу....
В контрольном матче, который сегодня состоялся в Сумах, зафиксирована боевая ничью - 2:2....
«Сумыхимпром-СДПУ» сыграет с командой из Полтавщины....
5 февраля на паркете спорткомплекса СумГПУ были сыграны два матча чемпионата Украины среди команд Второй лиги Группы 6....
Вместо кубковой встречи «Food Centre-СумДУ» проведет контрольную....