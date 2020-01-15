У Сумах презентують краєзнавчу книгу про Штепівку

Місце проведення - Конгрес-центр СумДУ (вул. Покровська, 9/1). Початок - о 17.00
Вхід - вільний.
На учасників презентації чекає захоплююча програма: виступи фольклорних груп, гончарі тощо.
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