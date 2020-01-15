Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:49203

У Сумах презентують краєзнавчу книгу про Штепівку

12 лютого відбудеться презентація книги Володимира Підлісного «Штепівка та навколишні хутори та села. Долі людей та поселень».

Місце проведення - Конгрес-центр СумДУ (вул. Покровська, 9/1). Початок - о 17.00

Вхід - вільний.

На учасників презентації чекає захоплююча програма: виступи фольклорних груп, гончарі тощо.

Общество Презентация книги

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Сумський дослідник історії презентував книгу про українство
Вчера 17:49

Сумський дослідник історії презентував книгу про українство

У Центральній міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка відбулась презентація нової книги Івана МОЗГОВОГО «Роси, або Переддень України», що збіглась...

У Сумах презентують книгу про переддень незалежної України
07.02.2020 14:32

У Сумах презентують книгу про переддень незалежної України

10 лютого о 14.00 відбудеться презентація нової книги доктора філософських наук, професора СумДУ Івана Мозгового «Роси, або Переддень України»....

У Сумах презентують роман «Доця»
05.02.2020 08:28

У Сумах презентують роман «Доця»

Презентація роману Тамари Горіхо Зерня «Доця» у Сумах відбудеться 22 лютого у книгарні «Є»....

У Сумах презентували третю книгу унікальної серії «Сумщина. Велика спадщина»
16.01.2020 15:35

У Сумах презентували третю книгу унікальної серії «Сумщина. Велика спадщина»

Третій том серії «Сумщина. Велика спадщина» під назвою «Краєзнавство» був презентований в Конгрес-центрі СумДУ....

У Сумах презентують книгу «Сумщина. Велика спадщина. Краєзнавство»
15.01.2020 08:02

У Сумах презентують книгу «Сумщина. Велика спадщина. Краєзнавство»

16 січня о 12.00 в приміщенні Конгрес-центру Сумського державного університету відбудеться презентація книги «Сумщина. Велика спадщина. Краєзнавство»....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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