Карантин в школах Сум продлится до конца рабочей недели Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение продлить карантин в учреждениях общего среднего образования до 14 февраля включительно.

Основанием для принятия такого решения стали данные отдела здравоохранения по ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом.

Как сообщила и. о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко, по состоянию на 11 февраля в КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» на инфекционных койках находятся на лечении 113 детей, из которых 72 имеют диагноз ОРВИ (средне тяжелое течение), 36 - пневмония, один - грипп.

В отделении реанимации и интенсивной терапии лечатся пятеро детей: двое - с ОРВИ (осложненное течение), трое - с пневмонией.

Ежедневно в детскую больницу поступают до 20 пациентов с диагнозом ОРВИ.

В КНП «Клиническая больница № 4» насчитывается 32 больных, из которых из них 18 - с пневмонией и 13 - с ОРВИ.

Медики отметили, что, несмотря на стабилизацию заболеваемости гриппом и ОРВИ среди жителей города, количество стационарных больных значительно не уменьшалось, наблюдалось увеличение количества больных гриппом и рост больных с тяжелыми проявлениями вирусных инфекций и их осложнениями.

В связи с этим отдел здравоохранения вышел с предложением приостановить функционирование образовательных учреждений в период с 12 по 14 февраля включительно.

Медиков поддержали заместитель директора ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины» Михаил Мацюк, городской голова Александр Лысенко и большинство членов городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Единственными, кто настаивал на восстановлении завтра учебного процесса в школах, были педагоги. Начальник управления образования и науки Антонина Данильченко сообщила, что, по данным педагогов, превышение эпидпорога заболеваемости ОРВИ и гриппом (болеет более 20% учащихся) сейчас наблюдается лишь по отдельным классам в пяти учреждениях общего среднего образования: школы № 1 и № 7 (начальное звено), школы № 26, № 29, УВК № 37 (старшая школа).

На это глава города отметил: «Понимаем, что это длительный сбой учебного процесса, но это вынужденная мера, потому что здоровье наших детей - самое главное!».