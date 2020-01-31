Житель Сумщины, убивший своего деда, отправится на 12 лет за решетку Апелляционный суд оставил без изменений приговор Белопольского суда.

Приговором Белопольского районного суда Сумской области от 23.05.2019 Ф. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 115 и частью 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины, и назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Председательствующий судья - Клещ Е.В., судьи - Терещенко А.И., Свиргуненко Ю.М.

Для информации: Ф. обвинялся в том, что, находясь в состоянии наркотического опьянения, по мотивам личной неприязни, умышленно нанес своему деду не менее 13 ударов руками, ногами, металлической кочергой и другими неустановленными в ходе следствия тупыми твердыми предметами, от чего последний скончался на месте происшествия.

Кроме того, Ф. также обвинялся в незаконном приобретении, изготовлении и хранении наркотических средств без цели сбыта.

Постановлением Харьковского апелляционного суда от 24.12.2019 вышеуказанный приговор Белопольского районного суда Сумской области оставлено без изменений, а апелляционную жалобу обвиняемого - без удовлетворения.