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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:26226

Житель Сумщины, убивший своего деда, отправится на 12 лет за решетку

Апелляционный суд оставил без изменений приговор Белопольского суда.

Приговором Белопольского районного суда Сумской области от 23.05.2019 Ф. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 115 и частью 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины, и назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Председательствующий судья - Клещ Е.В., судьи - Терещенко А.И., Свиргуненко Ю.М.

Для информации: Ф. обвинялся в том, что, находясь в состоянии наркотического опьянения, по мотивам личной неприязни, умышленно нанес своему деду не менее 13 ударов руками, ногами, металлической кочергой и другими неустановленными в ходе следствия тупыми твердыми предметами, от чего последний скончался на месте происшествия.

Кроме того, Ф. также обвинялся в незаконном приобретении, изготовлении и хранении наркотических средств без цели сбыта.

Постановлением Харьковского апелляционного суда от 24.12.2019 вышеуказанный приговор Белопольского районного суда Сумской области оставлено без изменений, а апелляционную жалобу обвиняемого - без удовлетворения.

Право Приговор суда Убийство

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