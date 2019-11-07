Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:47234

САП передаст в суд дело сумского судьи

Специализированная антикоррупционная прокуратура вскоре направит в суд уголовное производство по подозрению судьи Заречного районного суда города Сумы Николая Шершака в получении неправомерной выгоды, поскольку сторона защиты уже должна была ознакомиться с расследованием детективов НАБУ.

6 февраля был последний день для подозреваемого судьи и его адвоката ознакомиться с делом, сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на постановление Высшего антикоррупционного суда от 27 января, пишет Слово и дело.

Как указывается в решении, детектив НАБУ просив суд ограничить судье Шершаку и его адвокату сроки ознакомления с расследованием. По его мнению, они затягивают процедуру. Детектив сообщили суду, что 14 января стороне защиты были открыты материалы следствия, а сторона не является в НАБУ для ознакомления.

Адвокат возражал против удовлетворения ходатайства детектива. Он заявил, что во время посещения НАБУ скопировал все материалы расследования для ознакомления с ними дома и на работе. По состоянию на 27 января, сторона защиты не успела изучить все материалы следствия.

Изучив ходатайство, суд удовлетворил его частично, установив конечной датой ознакомления с расследованием 6 февраля.

Как известно, 7 ноября судью Шершака уличили в получении 2000 долларов неправомерной выгоды. По данным следствия, судья попросил предоставить неправомерную выгоду гражданину за вынесение решения о непривлечении его к административной ответственности.

Напомним, суд арестовал имущество Шершака. Также суд избрал ему меру пресечения.

Право Николай Шершак

По тематике

Подозреваемый во взяточничестве сумской судья продолжит работать из-за недочетов ходатайства от САП
26.11.2019 15:02

Подозреваемый во взяточничестве сумской судья продолжит работать из-за недочетов ходатайства от САП

ВСП вернул без рассмотрения ходатайство о временном отстранении судьи из Сум, которого подозревают во взяточничетсве...

19.11.2019 20:14

Избрана мера пресечения сумскому судье, подозреваемому во взятке

В Высший совет правосудия направлено ходатайство об отстранении указанного судьи от правосудия....

Суд арестовал имущество подозреваемого НАБУ сумского судьи
19.11.2019 12:02

Суд арестовал имущество подозреваемого НАБУ сумского судьи

Суд арестовал три земельных участка, жилой дом и автомобиль Nissan X-Trail, принадлежащих подозреваемому Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой...

Сумскому судье сообщено о подозрении
08.11.2019 18:54

Сумскому судье сообщено о подозрении

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил о подозрении судье Заречного районного суда г. Сумы, уличенного в получении 2 тыс....

Сумского судью поймали на взятке в 2 тысячи долларов (обновляется)
07.11.2019 12:11

Сумского судью поймали на взятке в 2 тысячи долларов (обновляется)

Сегодня, 7 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили «на горячем» судью Заречного...

Новости

Карантин в школах Сум продлится до конца рабочей недели
Сегодня 15:13
В Сумах задержали адвоката, которая 41 раз сообщала о заминировании местных учреждений
Сегодня 12:42
На «Сумском НПО» новый директор
07.02.2020 10:47
В Сумах снесли очередную остановку
Сегодня 16:21
Сумщина не готова к модернизационному прорыву Украины
Сегодня 16:06
САП передаст в суд дело сумского судьи
Сегодня 15:47
Вычислить виновного в жестоком избиении на Сумщине помогли… мандариновые корки
Сегодня 15:42
Житель Сумщины, убивший своего деда, отправится на 12 лет за решетку
Сегодня 15:26
В центре города у прохожего отобрали телефон и цепочку
Сегодня 15:09
У Сумах презентують краєзнавчу книгу про Штепівку
Сегодня 14:49
В Сумах провели турнир по историческому фехтованию
Сегодня 14:00
В Сумах скорее всего продолжат карантин до конца недели
Сегодня 13:48
view counter

Статьи

Чем руководствуются клиенты, выбирая исполнителя услуг? ®
Сегодня 15:36
Разом із «АТБ»: лідер ритейлу наближає нашу країну до європейського рівня життя
Сегодня 14:49
Обережно! Тонкий лід!
Вчера 15:23
«АгроВесна 2020» відкриває новий сільськогосподарський сезон України! ®
Вчера 13:35
«Загублені» у міській раді: чи знайдуться сили у депутатів завершити трирічну тяганину із запровадженням сортувального комплексу відходів у Сумах?
Вчера 09:01
Сколько стоит и что покрывает медицинская страховка ®
07.02.2020 13:40
Нові виборчі правила. Сумчани по-новому будуть обирати депутатів ®
05.02.2020 12:20
Ощадбанк відкриває доступ мікро- та малому бізнесу до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
05.02.2020 11:23
1100 світлин дореволюційного та соціалістичного реалізму. Погляд у минуле Сумщини
04.02.2020 16:07
Медреформа продолжается: вторая волна
04.02.2020 15:47
Як купувати безпечно в інтернеті
03.02.2020 16:49
Главные новости спорта Украины и мира ®
31.01.2020 13:59
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.