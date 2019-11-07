САП передаст в суд дело сумского судьи Специализированная антикоррупционная прокуратура вскоре направит в суд уголовное производство по подозрению судьи Заречного районного суда города Сумы Николая Шершака в получении неправомерной выгоды, поскольку сторона защиты уже должна была ознакомиться с расследованием детективов НАБУ.

6 февраля был последний день для подозреваемого судьи и его адвоката ознакомиться с делом, сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на постановление Высшего антикоррупционного суда от 27 января, пишет Слово и дело.

Как указывается в решении, детектив НАБУ просив суд ограничить судье Шершаку и его адвокату сроки ознакомления с расследованием. По его мнению, они затягивают процедуру. Детектив сообщили суду, что 14 января стороне защиты были открыты материалы следствия, а сторона не является в НАБУ для ознакомления.

Адвокат возражал против удовлетворения ходатайства детектива. Он заявил, что во время посещения НАБУ скопировал все материалы расследования для ознакомления с ними дома и на работе. По состоянию на 27 января, сторона защиты не успела изучить все материалы следствия.

Изучив ходатайство, суд удовлетворил его частично, установив конечной датой ознакомления с расследованием 6 февраля.

Как известно, 7 ноября судью Шершака уличили в получении 2000 долларов неправомерной выгоды. По данным следствия, судья попросил предоставить неправомерную выгоду гражданину за вынесение решения о непривлечении его к административной ответственности.

Напомним, суд арестовал имущество Шершака. Также суд избрал ему меру пресечения.