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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:06209

Сумщина не готова к модернизационному прорыву Украины

1 марта старт масштабного государственного проекта «Большая стройка». Сумщина в числе трех областей, которые оказались не готовы.

Об этом говорится н странице премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

«5 месяцев вместе с командами в областях мы проводили большой аудит того, что у нас уже есть на местах. По результатам инвентаризации мы сделали генеральный план реконструкции и строительства дорог. Создали единую инфраструктурную карту страны, на которую нанесли более 111 тыс. социально важных объектов.

Сейчас каждая область должна согласовать с Укравтодором перечень дорог, которые планируют построить за счет субвенции. В приоритете - дороги к опорным школам и больницам.

Все необходимые механизмы правительством созданы. Ответственность за своевременный старт проекту - на головах ОГА. Закарпатская, Львовская, Сумская области еще не подали и не согласовали с Укравтодором свои планы.

Март начинается через 19 дней. Времени на раскачку нет!

«Большая стройка» - это не про асфальт или бетон. Это о новом качестве жизни украинцев! Поэтому мы должны работать быстро, качественно и скоординировано.

Качественная сеть дорог - основа для модернизационного прорыва Украины», - говорится в сообщении.

Напомним: Сумская область уже 8 месяцев живет без главы облгосадминистрации. Есть только временно исполняющая обязанности Ирина Купрейчик, которая до этого была замглавы ОГА и больше года провела в декрете.

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