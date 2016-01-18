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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине 44 аптеки заключили договоры с НСЗУ

44 аптечных учреждения Сумской области заключили соглашения с НСЗУ на отпуск лекарств за электронные рецепты.

Из 61 аптечного учреждения, присоединившихся к программе «Доступные лекарства», соглашения с Национальной службой здоровья на отпуск лекарственных средств по электронным рецептам заключили 44 учреждения. Сейчас функционирует 204 места отпуска лекарственных средств.

Как сообщает областное управление здравоохранения, только те медицинские учреждения, которые подключены к 14 медицинским информационным системам (SimplexMed, MedCard Plus, Доктор Элекс, Helsi Поликлиника без очередей, ЭМСиМЕД, MEDICS, Askep.net, MEDSTAR, МедЕйр, Health24, МедИнфоСервис, nHealth, Каштан), могут выписывать электронные рецепты. И только те аптеки, которые подключены к 10 медицинским информационным системам (СКАРБ, SimplexMed, nHealth, еАптека, Helsi, Доктор Элекс, MedCard Plus, Поликлиника без очередей, Каштан, ЭМСиМЕД), могут отпускать электронные рецепты.

По состоянию на 7 февраля, согласно сайту Национальной службы здоровья Украины, медицинскими учреждениями Сумской области было выписано 383 233 электронных рецепта, а отпущено аптечными заведениями 326 523 (85,2%). Больше всего выписано рецептов в г. Сумы – 108 925, г. Конотоп – 25 499, г. Шостка – 26 667.

Общество Аптеки НСЗУ Электронный рецепт

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