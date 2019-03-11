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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:45159

Сколько жителей Сумщины подписали декларации с семейными врачами

На Сумщине с семейным врачом подписано 872142 декларации, что составляет 80,65% от общей численности населения.

По информации управления здравоохранения облгосадминистрации, в среднем количество подписанных деклараций на 1 врача - 1 273. По Украине этот показатель достигает 1290.

Больше всего подписано деклараций в Роменском (92%), Бурынском (84,8%), Тростянецком (80,7%) районах и городе Сумы (83%); меньше всего - в Путивльском (64%), Середина-Будском (68%) и Кролевецком (67%) районах.

В электронной системе здравоохранения зарегистрировано 685 врачей Сумщины. В городе Сумы и районах области зарегистрированы все врачи учреждений здравоохранения первичного уровня.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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