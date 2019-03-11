Сколько жителей Сумщины подписали декларации с семейными врачами

По информации управления здравоохранения облгосадминистрации, в среднем количество подписанных деклараций на 1 врача - 1 273. По Украине этот показатель достигает 1290.
Больше всего подписано деклараций в Роменском (92%), Бурынском (84,8%), Тростянецком (80,7%) районах и городе Сумы (83%); меньше всего - в Путивльском (64%), Середина-Будском (68%) и Кролевецком (67%) районах.
В электронной системе здравоохранения зарегистрировано 685 врачей Сумщины. В городе Сумы и районах области зарегистрированы все врачи учреждений здравоохранения первичного уровня.
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