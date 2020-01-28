На Сумщине только в Ахтырке не сделали перерасчет по теплу Только в Ахтырке не сделали перерасчет потребителям размера платы стоимости услуг по централизованному теплоснабжению за декабрь 2019 года.

Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщил директор областного Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса Сергей Луговой.

По его словам, вопросы такого перерасчета законодательно определено в полномочиях органов местного самоуправления. Поэтому именно местная власть должна решать с руководством теплоснабжающих предприятий вопрос об осуществлении перерасчетов за предоставленные услуги в связи со снижением цены на газ. Все перерасчеты необходимо указывать в платежках, начиная с января этого года. Общая информация об изменении стоимости жилищно-коммунальных услуг должна освещаться на официальных сайтах теплоснабжающих предприятий и органов местного самоуправления.

«У нас остается одно предприятие, - ООО «Брокенергия» в г. Ахтырка, которое, несмотря на решение исполкома, не сдалало такие перерасчеты. По городу Сумы осуществлен пересчет по ООО «Сумытеплоэнерго» и по АО «Сумское НПО». Вместе с тем, по Шостке, Ромнах и других городах перерасчеты сделаны в начале января этого года», - доложил чиновник.

Проблемный вопрос об осуществлении перерасчета по составляющей газа в городе Лебедин решился благодаря вмешательству областного Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса.

«На прошлой неделе я был в Лебедине, где проведено совещание с руководством города и теплоснабжающего предприятия КП «ЛЕБЕДИНТЕПЛОЭНЕРГО», - говорил Сергей Луговой. - Наши обоснования и цифры услышали, и сегодня на руках у меня уже есть приказ по изменению стоимости услуги на теплоснабжение. Так что жители города Лебедин, которые являются потребителями КП «ЛЕБЕДИНТЕПЛОЭНЕРГО», увидят эти расчеты в следующих платежках».