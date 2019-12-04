Сумчан запрошують на майстер-клас з виготовлення валентинок

Захід відбудеться у Сумській міській галереї (вул. Соборна, 27) 14 лютого о 16:00. Ви можете створити шедевр самостійно, або ж завітати парою, та намалювати одну картину на двох!
З собою мати:
- простий олівець
- гумку
- пензлик
- акварельні фарби
- папір акварельний
- захисний одяг.
Майстер-клас безкоштовний. Запис дітей - тільки від 10 років.
Кількість місць обмежена.
Запис проводиться лише за телефоном: (0542) 67-98-39.
Громадська організація «Під матусиним крилом» запрошує усіх бажаючих відвідати інклюзивні майстер-класи по створенню новорічних прикрас «Ялинкова краса»....
Сумская городская галерея приглашает сумские семьи на бесплатный мастер-класс по лепке котиков из соленого теста, который состоится в субботу, 14...
15 грудня відбудеться майстер-клас для дітей 8-11 років з відповідального споживання....
Сумчан запрошують на серію майстер-класів #якУсі по розпису футболок акриловими фарбами....
Сумчан запрошують на серію майстер-класів #якУсі по розпису футболок акриловими фарбами....