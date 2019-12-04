Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:40173

Сумчан запрошують на майстер-клас з виготовлення валентинок

Зробіть собі неперевершений подарунок до Дня Валентина! Намалюйте власну «валентинку» на майстер-класі з акварельного живопису від Наталії Сіухіної.

Захід відбудеться у Сумській міській галереї (вул. Соборна, 27) 14 лютого о 16:00. Ви можете створити шедевр самостійно, або ж завітати парою, та намалювати одну картину на двох!

З собою мати:

- простий олівець

- гумку

- пензлик

- акварельні фарби

- папір акварельний

- захисний одяг.

Майстер-клас безкоштовний. Запис дітей - тільки від 10 років.

Кількість місць обмежена.

Запис проводиться лише за телефоном: (0542) 67-98-39.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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