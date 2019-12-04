Сумчан запрошують на майстер-клас з виготовлення валентинок Зробіть собі неперевершений подарунок до Дня Валентина! Намалюйте власну «валентинку» на майстер-класі з акварельного живопису від Наталії Сіухіної.

Захід відбудеться у Сумській міській галереї (вул. Соборна, 27) 14 лютого о 16:00. Ви можете створити шедевр самостійно, або ж завітати парою, та намалювати одну картину на двох!

З собою мати:

- простий олівець

- гумку

- пензлик

- акварельні фарби

- папір акварельний

- захисний одяг.

Майстер-клас безкоштовний. Запис дітей - тільки від 10 років.

Кількість місць обмежена.

Запис проводиться лише за телефоном: (0542) 67-98-39.