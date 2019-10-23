«Виктория» проиграла дублерам «Днепра-1»

«Виктории» противостояли хозяева турнира – СК «Днепр-1» U21.
Днепряне забили два безответных мяча в ворота наших земляков и победили 2:0.
5 февраля в Кривом Роге ФК «Виктория» из Николаевки Белопольского района провела первый матч в кубке Единства по футболу....
Представители Сумщины в чемпионате Украины по футболу среди аматоров синхронно победили в 14-ом туре....
27 октября прошли оставшиеся матчи 13-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
Сегодня, 26 октября, стартовал 13-й тур чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
Единственный оставшийся представитель Сумщины в кубке Украины среди аматоров идет дальше....