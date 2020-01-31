Молодая мама из Шостки потеряла 3 тысячи, покупая коляску в Интернете Работники полиции Шостки устанавливают личность мошенницы, которая уговорила местную жительницу на полную предоплату товара.

Как рассказала полицейским 18-летняя жительница райцентра, на одном из известных сайтов она нашла объявление о продаже детской коляски. Позвонив по указанному номеру телефона, договорилась о сделке. При этом она предупредила, что намерен воспользоваться услугой «наложенный платеж».

На следующий день заявительнице позвонила продавщица и рассказала, что эта услуга обойдется для покупателя в дополнительные полторы тысячи гривен. Но если девушка перечислит полную предоплату, то существенно сэкономит на пересылке. Та согласилась и перечислила на указанный номер банковской карточки 3000 гривен. В ответ получила фото товарно-транспортной накладной. Впрочем, проверив ее на сайте логистической компании, поняла, что посылка ей не отправлена. Тогда она связалась с представителями фирмы-перевозчика и от них узнала, что номер накладной был взят через Интернет, а самого отправления в отделение никто не доставлял.

В телефонном разговоре жительницу Шостки заверили, что коляску ей обязательно отправят к вечеру. Но в назначенное время телефон оппонентки перестал отвечать, а объявление с сайта исчезло.

В полиции по факту мошенничества открыто уголовное производство, в рамках которого ведутся поиски аферистки.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не поддаваться на уговоры интернет-продавцов относительно перечисления предоплаты, а рассчитываться за товар при его получении, предварительно проверив целостность и качество заказанного.