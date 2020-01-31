В Кролевце задержали наркодилера Кролевецким отделом Шосткинской местной прокуратуры сообщено о подозрении 32-летнему жителю г. Кролевец, который реализовывал заинтересованным лицам наркотики, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В ходе следствия, в частности, задокументирован факт продажи указанным лицом своему знакомому за 400 грн 5 таблеток наркотического средства «метадон». Во время обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято 79 аналогичных таблеток, каннабис, расфасованный в емкости и устройство для употребления наркотиков.

«Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств) УК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы», - рассказал прокурор Кролевецкого отдела Шосткинского местной прокуратуры Олег Сахно.