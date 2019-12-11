Немцы передали 20 тысяч евро кролевецкой школе Сегодня, 11 февраля, с очередным рабочим визитом посетили Кролевецкую громаду Олаф и Наталья Кнаппе - представители Германии, реализующих свои проекты на территории Украины в сфере внедрения альтернативных видов электроэнергии.

Вместе с семьей Кнаппе в Кролевец прибыли и разработчики в направлении «Ветряные электростанции». Были проведены переговоры.

Немцам очень понравилось помещение Кролевецкой общеобразовательной школы I-III ступеней № как архитектурный объект. На прошлой встрече Олаф и Наталья Кнаппе побывали в стенах учебного заведения и увлеклись его атмосферой и историей. В связи с этим, партнеры пообещали финансово поддержать школу, начав с ремонта столовой.

Сегодня обещание было выполнено. Первый финансовый взнос в размере 10 000 € (из 20 тыс. €) был перечислено на ремонт и закупку оборудования для пищеблока.