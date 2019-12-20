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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:20216

В Тростянце посчитали, куда хотят присоединяться окрестные села

В Тростянецком районе прошли общественные обсуждения, которые показали, в какой из двух громад видят свое будущее жители трех сельсоветов.

Общественные обсуждения на тему реформы децентрализации, а именно: присоединение Белковского, Криничанского и Люджанского сельских советов Тростянецкого района к одной из объединенных территориальных громад - Тростянецкой или Боромлянской – состоялись в минувшее воскресенье, 9 февраля. Инициатором проведения общественных обсуждений стал народный депутат Украины Николай Задорожный.

Селяне ставили подписи в обращениях и таким образом демонстрировали свое волеизъявление: к какой из громад они хотят присоединиться.

Согласно подсчетам рабочей группы, результаты такие:

1. Белковский сельский совет:

- в Тростянецкую ОТГ - 480 подписей;

- в Боромлянскую ОТГ - 67 подписей.

2. Криничанский сельский совет:

- в Тростянецкую ОТГ - 53 подписи;

- в Боромлянскую ОТГ - 51 подпись.

3. Люджанский сельский совет:

- в Тростянецкую ОТГ - 61 подпись;

- в Боромлянскую ОТГ - 108 подписей.

Оригиналы и копии обращений и подписей в ближайшее время будут переданы в Минрегион и Сумскую ОГА.

Политика Боромля ОТГ Тростянец

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