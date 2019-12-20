В Тростянце посчитали, куда хотят присоединяться окрестные села

Общественные обсуждения на тему реформы децентрализации, а именно: присоединение Белковского, Криничанского и Люджанского сельских советов Тростянецкого района к одной из объединенных территориальных громад - Тростянецкой или Боромлянской – состоялись в минувшее воскресенье, 9 февраля. Инициатором проведения общественных обсуждений стал народный депутат Украины Николай Задорожный.
Селяне ставили подписи в обращениях и таким образом демонстрировали свое волеизъявление: к какой из громад они хотят присоединиться.
Согласно подсчетам рабочей группы, результаты такие:
1. Белковский сельский совет:
- в Тростянецкую ОТГ - 480 подписей;
- в Боромлянскую ОТГ - 67 подписей.
2. Криничанский сельский совет:
- в Тростянецкую ОТГ - 53 подписи;
- в Боромлянскую ОТГ - 51 подпись.
3. Люджанский сельский совет:
- в Тростянецкую ОТГ - 61 подпись;
- в Боромлянскую ОТГ - 108 подписей.
Оригиналы и копии обращений и подписей в ближайшее время будут переданы в Минрегион и Сумскую ОГА.
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