Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:50276

Конотопский борец стал бронзовым призером чемпионата Европы

В Риме проходит чемпионат Европы по трем видам борьбы.

Первыми на ковры Pala Pellicone вышли представители греко-римского стиля.

Больше всего в хорошем смысле шокировал представитель тяжелой категории до 130 кг, воспитанник Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Николай Кучмий, наивысшим достижением которого до сих пор было серебро чемпионата Европы среди молодежи до 23 лет в 2015-м.

Начал выступление на итальянском ковре Николай с убедительной победы 6:0 над Радославом Георгиевым из Болгарии. Свою же главную победу Кучмий добыл в четвертьфинале. В нем Николай сошелся с живой легендой - четырехкратным чемпионом мира, восьмикратным чемпионом Европы, серебряным и бронзовым призером Олимпиады турком Ризой Каялпом. И победил - 5:1.

В борьбе за финал наш земляк неожиданно проиграл румыну Алину Алексюка-курару 1:2, 30-летнему борцу, самыми высокими достижениями которого были два серебра на чемпионатах Европы среди кадетов и юниоров в далеких 2007 и 2009 годах.

В схватке за третье место Николай победил еще одного сильного борца Зураби Ґедехаури из РФ. При счете 2:2 конотопчанин получил преимущество, поскольку выполнил результативное действие последним.

Интересно, что накануне чемпионата Европы Кучмий считался вторым номером сборной Украины. Приоритет в борьбе за олимпийскую лицензию в категории до 130 кг тренерский штаб во главе с Сергеем Андреевым отдавал опытному Александру Чернецкому. Однако теперь, после знаковой победы Кучмия, ситуация может измениться кардинальным образом.

Всего украинские классики взяли уже три медали на чемпионате Европы. Семен Новиковкоторый стал чемпионом в категории до 87 кг, Ленур Темиров выиграл «бронзу» в весе до 63 кг.

Спорт Греко-римская борьба Николай Кучмий

По тематике

Сумские «классики» отличились в Харькове
18.12.2019 17:50

Сумские «классики» отличились в Харькове

14-15 декабря в Харькове проходил Открытый всеукраинский турнир по греко-римской борьбе среди юношей....

Сумские студенты взяли борцовскую «бронзу» в Киеве
27.11.2019 15:29

Сумские студенты взяли борцовскую «бронзу» в Киеве

26 ноября в Киеве проходили Всеукраинские командные соревнования по вольной и греко-римской борьбе среди студентов памяти первого украинца - чемпиона...

Сумской борец выиграл сразу два кубка Украины
25.11.2019 13:11

Сумской борец выиграл сразу два кубка Украины

22-23 ноября в Херсон проходил кубок Украины по вольной и греко-римской борьбе среди спортсменов с недостатками слуха....

Соревнования в Путивле собрали 200 борцов из разных регионов Украины
19.11.2019 17:45

Соревнования в Путивле собрали 200 борцов из разных регионов Украины

В Путивле прошли соревнования Открытого первенства Сумской области по греко-римской борьбе среди младших юношей, посвященные памяти выдающегося тренера Николая Ивановича...

19.11.2019 09:08

Конотопские классики с медалями международного турнира

16-17 ноября в Мукачево проходил традиционный Международный турнир по греко-римской борьбе....

view counter

Статьи

Чем руководствуются клиенты, выбирая исполнителя услуг? ®
Вчера 15:36
Разом із «АТБ»: лідер ритейлу наближає нашу країну до європейського рівня життя
Вчера 14:49
Обережно! Тонкий лід!
10.02.2020 15:23
«АгроВесна 2020» відкриває новий сільськогосподарський сезон України! ®
10.02.2020 13:35
«Загублені» у міській раді: чи знайдуться сили у депутатів завершити трирічну тяганину із запровадженням сортувального комплексу відходів у Сумах?
10.02.2020 09:01
Сколько стоит и что покрывает медицинская страховка ®
07.02.2020 13:40
Нові виборчі правила. Сумчани по-новому будуть обирати депутатів ®
05.02.2020 12:20
Ощадбанк відкриває доступ мікро- та малому бізнесу до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
05.02.2020 11:23
1100 світлин дореволюційного та соціалістичного реалізму. Погляд у минуле Сумщини
04.02.2020 16:07
Медреформа продолжается: вторая волна
04.02.2020 15:47
Як купувати безпечно в інтернеті
03.02.2020 16:49
Главные новости спорта Украины и мира ®
31.01.2020 13:59
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.