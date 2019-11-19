Конотопский борец стал бронзовым призером чемпионата Европы В Риме проходит чемпионат Европы по трем видам борьбы.

Первыми на ковры Pala Pellicone вышли представители греко-римского стиля.

Больше всего в хорошем смысле шокировал представитель тяжелой категории до 130 кг, воспитанник Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Николай Кучмий, наивысшим достижением которого до сих пор было серебро чемпионата Европы среди молодежи до 23 лет в 2015-м.

Начал выступление на итальянском ковре Николай с убедительной победы 6:0 над Радославом Георгиевым из Болгарии. Свою же главную победу Кучмий добыл в четвертьфинале. В нем Николай сошелся с живой легендой - четырехкратным чемпионом мира, восьмикратным чемпионом Европы, серебряным и бронзовым призером Олимпиады турком Ризой Каялпом. И победил - 5:1.

В борьбе за финал наш земляк неожиданно проиграл румыну Алину Алексюка-курару 1:2, 30-летнему борцу, самыми высокими достижениями которого были два серебра на чемпионатах Европы среди кадетов и юниоров в далеких 2007 и 2009 годах.

В схватке за третье место Николай победил еще одного сильного борца Зураби Ґедехаури из РФ. При счете 2:2 конотопчанин получил преимущество, поскольку выполнил результативное действие последним.

Интересно, что накануне чемпионата Европы Кучмий считался вторым номером сборной Украины. Приоритет в борьбе за олимпийскую лицензию в категории до 130 кг тренерский штаб во главе с Сергеем Андреевым отдавал опытному Александру Чернецкому. Однако теперь, после знаковой победы Кучмия, ситуация может измениться кардинальным образом.

Всего украинские классики взяли уже три медали на чемпионате Европы. Семен Новиковкоторый стал чемпионом в категории до 87 кг, Ленур Темиров выиграл «бронзу» в весе до 63 кг.