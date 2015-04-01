Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:10394

На Сумщине ликвидируют департамент экологии и охраны природных ресурсов

Вр.и.о. главы Сумской ОГА Ирина Купрейчик подписала распоряжение о ликвидации департамента экологии и охраны природных ресурсов Сумской облгосадминистрации.

В нем значится поручение предупредить в определенный законодательством срок подчиненных работников об их предстоящем увольнении в связи с ликвидацией департамента. Начальнику управления по вопросам персонала аппарата Сумской ОГА - в определенном законодательством порядке предупредить директора департамента о его предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией структурного подразделения.

Правда, вместо ликвидируемого департамента в структуре Сумской ОГА появится новое отдельное подразделение - департамент защиты окружающей среды и энергетики. В связи с этим предполагаются некоторые пертурбации по функциям. Так, функции и полномочия департамента экологии и охраны природных ресурсов в сфере земельных отношений перейдут в департамент агропромышленного развития Сумской ОГА. В то же время функции и полномочия департамента ЖКХ в области топливно-энергетического комплекса теперь направят в новый департамент защиты окружающей среды и энергетики.

Поэтому департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса переименуют в департамент ЖКХ и энергоэффективности. Также в связи с получением новых функций планируют увеличить предельную численность департамента агропромышленного развития Сумской ОГА на три единицы, пишет Ваш шанс.

Политика Департамент защиты окружающей среды и энергетики Департамент экологии и охраны природных ресурсов ОГА

По тематике

14.02.2018 09:18

На сайте облсовета снова обещают открыть онлайн-приемную

Сумской облсовет и облгосадминистрация подписали Меморандум о сотрудничестве....

Марченко увольняется с должности первого замгубернатора Сумщины
16.01.2018 12:58

Марченко увольняется с должности первого замгубернатора Сумщины

15 января Александр Марченко написал заявление об увольнении с должности первого зампредседателя Сумской облгосадминистрации...

24.11.2016 13:10

Общественность приглашают на отбор замглав райгосадминистраций

Сумская облгосадминистрация приглашает общественные объединения подать своих представителей для включения в состав конкурсной комиссии на занятие вакантных должностей заместителей председателей...

На Сумщине назначили нового главного по экологии
17.04.2015 18:01

На Сумщине назначили нового главного по экологии

В Департаменте экологии, топливно-энергетического комплекса и природных ресурсов Сумской облгосадминистрации назначен новый директор....

01.04.2015 17:44

На Сумщине на госадминистрации тратится больше 100 миллионов в год

Глава Сумской ОГА Николай Клочко своим распоряжением установил фонд оплаты труда работников и расходов на содержание аппарата, структурных подразделений Сумской...

Новости

Карантин в школах Сум продлится до конца рабочей недели
Вчера 15:13
В Сумах задержали адвоката, которая 41 раз сообщала о заминировании местных учреждений
Вчера 12:42
На «Сумском НПО» новый директор
07.02.2020 10:47
На Сумщине пьянка закончилась убийством
Сегодня 10:12
Сколько жителей Сумщины подписали декларации с семейными врачами
Сегодня 09:45
В Сумах «бабский батальон» выселили из 3-й школы (видео)
Сегодня 09:27
Молодая мама из Шостки потеряла 3 тысячи, покупая коляску в Интернете
Сегодня 09:13
На Сумщине ликвидируют департамент экологии и охраны природных ресурсов
Сегодня 09:10
Сумчан запрошують на майстер-клас з виготовлення валентинок
Сегодня 08:40
На Сумщине 44 аптеки заключили договоры с НСЗУ
Сегодня 08:01
Конотопский борец стал бронзовым призером чемпионата Европы
Вчера 22:50
В Тростянце посчитали, куда хотят присоединяться окрестные села
Вчера 20:20
view counter

Статьи

Чем руководствуются клиенты, выбирая исполнителя услуг? ®
Вчера 15:36
Разом із «АТБ»: лідер ритейлу наближає нашу країну до європейського рівня життя
Вчера 14:49
Обережно! Тонкий лід!
10.02.2020 15:23
«АгроВесна 2020» відкриває новий сільськогосподарський сезон України! ®
10.02.2020 13:35
«Загублені» у міській раді: чи знайдуться сили у депутатів завершити трирічну тяганину із запровадженням сортувального комплексу відходів у Сумах?
10.02.2020 09:01
Сколько стоит и что покрывает медицинская страховка ®
07.02.2020 13:40
Нові виборчі правила. Сумчани по-новому будуть обирати депутатів ®
05.02.2020 12:20
Ощадбанк відкриває доступ мікро- та малому бізнесу до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
05.02.2020 11:23
1100 світлин дореволюційного та соціалістичного реалізму. Погляд у минуле Сумщини
04.02.2020 16:07
Медреформа продолжается: вторая волна
04.02.2020 15:47
Як купувати безпечно в інтернеті
03.02.2020 16:49
Главные новости спорта Украины и мира ®
31.01.2020 13:59
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.