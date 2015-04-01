На Сумщине ликвидируют департамент экологии и охраны природных ресурсов

В нем значится поручение предупредить в определенный законодательством срок подчиненных работников об их предстоящем увольнении в связи с ликвидацией департамента. Начальнику управления по вопросам персонала аппарата Сумской ОГА - в определенном законодательством порядке предупредить директора департамента о его предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией структурного подразделения.
Правда, вместо ликвидируемого департамента в структуре Сумской ОГА появится новое отдельное подразделение - департамент защиты окружающей среды и энергетики. В связи с этим предполагаются некоторые пертурбации по функциям. Так, функции и полномочия департамента экологии и охраны природных ресурсов в сфере земельных отношений перейдут в департамент агропромышленного развития Сумской ОГА. В то же время функции и полномочия департамента ЖКХ в области топливно-энергетического комплекса теперь направят в новый департамент защиты окружающей среды и энергетики.
Поэтому департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса переименуют в департамент ЖКХ и энергоэффективности. Также в связи с получением новых функций планируют увеличить предельную численность департамента агропромышленного развития Сумской ОГА на три единицы, пишет Ваш шанс.
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