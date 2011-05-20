В Сумах «бабский батальон» выселили из 3-й школы (видео) Сумские волонтеры, которые плетут маскировочные сетки для фронта, переехали.

Волонтерская группа «Сумской бабский батальон «Тыл», входящий в общественную организацию «Самооборона Сумщины», 11 февраля начала свою работу в новом помещении. Им стали две комнаты бывшего «Клуба юного техника», которые горсовет приобрел в октябре 2018 года у «Сумского НПО», говорится в сюжете UA:СУМИ.

Волонтеры шесть лет изготавливают вещи для фронта. Самое главное для них изделие, рассказывает координатор движения «Сумской бабский батальон» Валентина Андрияшева, - маскировочные сетки:

«Мы сюда переехали в воскресенье, еще полностью не разместились, потому что здесь еще делать и делать, чтобы расположиться. Здесь очень маленькое место, потому что мы обычно сетки вяжем площадью 8х6, 9х6, 9х8 метров, а здесь у нас восьмиметровую сетку уже не повесишь - у нас тут не хватает от стенки до стенки размера».

Волонтер Евгения Лавренко плетет костюмы для снайперов и разведчиков. Недавно начала осваивать новую технологию: «Жаль, что я не знаю, для кого я индивидуально делаю эту «кикимору». Они попросили как можно больше мешковины. Скорость немного упала. Говорят, что, когда много мешковины, тогда можно в этой «кикиморе» пересекать и открытую местность, лишь бы сорняк был. Не только посадку, или еще что-то. На Донбассе, там не так много зелени. Вот теперь и добавляем мешковину. Слава Богу, люди откликнулись, нам достаточно много мешков дали. Приходишь домой, этот ворс и в глазах, и в носу, и в ушах».

Закройщица и швея Татьяна Пятаченко разрабатывает и производит различные модели спальных мешков для армии и спецназа: «За образец мы брали японский спальник. Мы раскроили по нему, сделали заготовку, а потом нам ребята привезли различные ткани, синтепон, холофайбер и плащевки. Зимний вариант - 10ºС, я думаю, выдержит, потому что здесь холофайбер рассчитан на -10 ..- 15 °С».

По словам Валентины Андрияшевой, их волонтерская группа сейчас выпускает 36 наименований продукции: от бандан, бафов, балаклав до тактических аптечек, чехлов на кевларовые каски и кобуры для пистолетов. К каждому своему изделию волонтеры кладут вышитые сердечки, детские рисунки или конфеты.

Находятся волонтеры в помещении, по словам директора департамента ресурсных платежей Сумского горсовета Юрия Клименко, на условиях аренды - 24 грн в год за 104 кв. метра площади: «К нам обратилась ОО «Самооборона Сумщины» с тем, чтобы мы им нашли помещение для осуществления своих функций. Было найден консенсус, их устроило помещение на Холодногорской, 45. Это бывший КЮТ, который приобрела территориальная громада города. 31 января с ними заключен договор аренды на указанное помещение».

Напомним: волонтеры объединения «СББ «Тыл» начали свою деятельность в 2014 году, в помещениях бывшего артучилища. Затем переехали в помещение сумской школы №3. По предписанию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которая выявила нарушения пожарной безопасности в учреждении в августе 2019 года, из школы им необходимо было уехать.